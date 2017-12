Paulo Miranda vai para o Bordeaux O volante Paulo Miranda é o primeiro jogador a deixar o Vasco, na reformulação prevista para o futebol do clube. O passe do jogador foi negociado por cerca de US$ 2 milhões com o Bordeaux, da França. O contrato do atleta com o clube francês tem a duração de quatro anos. O atacante Viola também está acertando sua transferência para o Internacional de Porto Alegre. O técnico Joel Santana disse que, antes de pedir a contratação de novos jogadores para completar o elenco, vai realizar testes com atletas das divisões de base do clube. O treinador afirmou que a diretoria vascaína está se "movimentando" para marcar amistosos para o Vasco, antes da estréia no Campeonato Brasileiro. O atacante Romário voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, depois de se recuperar de uma contusão na panturrilha direita que o tirou pela terceira vez consecutiva da decisão do Campeonato Carioca. Segundo Joel, o craque treinou bem e nada sentiu.