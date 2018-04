Paulo Nobre exalta 'respeito' do corintiano Romarinho ao Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de ver o Palmeiras vencer o Libertad por 1 a 0, na noite da última quinta-feira, no Pacaembu, Paulo Nobre está podendo desfrutar de uma sexta festiva como presidente do clube, pois o time alviverde conquistou a sua vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecipação, o que há poucas semanas era tido como algo impensável para muitos.

E, ao comentar o fato de que o atacante Romarinho falou, na última quinta-feira, que gostaria de enfrentar o Palmeiras, contra quem o atacante vem brilhando e já marcou quatro gols, o dirigente afirmou nesta sexta que ficou feliz pelo "respeito" do jogador do Corinthians ao clube do Palestra Itália.

"Romarinho é um grande jogador, e fico feliz pelo respeito que ele tem pelo Palmeiras. Querer pegar o Palmeiras mostra o respeito que ele tem ao clube", repetiu Nobre, no início desta tarde, em entrevista para a TV Bandeirantes, enfatizando que não tem preferência por um ou outro rival no próximo mata-mata da Libertadores.

"O Palmeiras não tem de escolher adversário, não tem que levar em conta o histórico dos dois times (Corinthians e Palmeiras) na Libertadores. Quem vier vai ser muito difícil e teremos de enfrentar da mesma forma", disse.

Nobre ainda assegurou que não considerou "nenhuma surpresa" a classificação antecipada do Palmeiras às oitavas de final, lembrando que a mudança de postura exibida pelo time após a humilhante goleada sofrida diante do Mirassol, por 6 a 2, no Campeonato Paulista, tem sido determinante para o sucesso recente da equipe.

"Depois dos 6 a 2, falei que esse grupo tinha vergonha na cara. Aquele gol antológico do Marcelo Oliveira contra a Linense (na vitória por 2 a 1 no jogo seguinte ao do Mirassol) foi uma marca... E falei para os jogadores que considerei uma fatalidade, na verdade um acidente, o que aconteceu diante do Mirassol", completou.

Nobre também elogiou a garra exibida pela equipe nos últimos duelos diante de Tigre e Libertad, no Pacaembu, comemorando a reação do time rumo à vaga na Libertadores. "Falei para eles (jogadores) que o mesmo torcedor que vaia é o torcedor que vai aplaudir depois. Ontem (quinta-feira) a classificação veio coroar esse trabalho e esse grupo merece tudo isso que está acontecendo", encerrou.