Paulo Nobre garante Kleina e admite mudanças no elenco do Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente Paulo Nobre fez questão de se pronunciar após a eliminação do Palmeiras na Libertadores e deixou claro que o time poderá passar por mudanças drásticas, mas que elas não atingirão a comissão técnica. Ou seja: o técnico Gilson Kleina continuará no comando da equipe. Nobre diz que alguns jogadores deixarão o clube.

"É natural no fim dessas competições, reavaliar o trabalho como um todo. Podemos chegar a conclusões que alguns não deram certo no time, outros podem chegar. Eu não comento contratações, mas estamos atentos a vários jogadores do País. Podem sim acontecer mudanças no grupo para a Série B", disse o mandatário do Palmeiras. Mas quando o assunto é o treinador, Nobre é enfático. "Kleina é o técnico do Palmeiras para a Série B e não tem discussão".

O cartola admitiu que alguns dos jogadores dispensados pelo São Paulo também interessam ao Palmeiras, mas que ele ainda vai conversar com Kleina para definir quem poderia se usado. Foram liberados para procurar clubes o zagueiro João Filipe, o lateral-esquerdo Cortez, o volante Fabrício, o meia Cañete, o atacante Wallyson, além de dois garotos revelados na base de Cotia, casos do zagueiro Luiz Eduardo e do lateral-esquerdo Henrique Miranda.

Nobre fez apenas uma condenação ao elenco palmeirense na derrota diante do Tijuana por 2 a 1 no Pacaembu: à parte psicológica dos jogadores. O dirigente acredita que o elenco se deixou levar pela catimba dos mexicanos. "O time sentiu o gol, mas sentiu a falta de experiência para viver este tipo de competição. Caiu muito fácil na catimba dos jogadores adversários e se enervou com o árbitro", resumiu o dirigente.