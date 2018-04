Paulo Nobre vê obrigação do Palmeiras subir na Série B SÃO PAULO - Com o fim da participação palmeirense na Libertadores e no Paulistão, o presidente do clube, do Paulo Nobre, fez uma avaliação do trabalho nesta segunda-feira e já projetou a disputa da Série B do Brasileiro, que começa no sábado (estreia contra o Atlético-GO). Segundo ele, o Palmeiras tem "obrigação" de voltar para a divisão de elite.