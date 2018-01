Paulo Nunes acerta com Mogi Mirim Na tentativa de se livrar do rebaixamento dentro do Campeonato Paulista, o Mogi Mirim foi à caça de reforços. E surpreendeu ao anunciar, nesta quarta-feira, a contratação de Paulo Nunes, o "Diabo Loiro", ex-Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Junto com ele, a direção do clube confirmou mais três reforços: o goleiro Pitarelli, ex-Guarani, Márcio, ex-Internacional-RS, e Neto, ex-Palmeiras. Todos devem ser apresentados nesta quinta-feira ao técnico Luís Carlos Winck, mas devem estrear só na disputa do rebolo que terá a participação de 12 clubes. Até agora o Mogi somou apenas um ponto dentro do Grupo 1, encerrando sua participação, domingo, em casa, contra o Ituano. Paulo Nunes, de 32 anos, começou a carreira no Flamengo ao lado de Júnior Baiano e Marcelinho Carioca. Depois se transferiu para o Grêmio, Palmeiras, Benfica-POR, Corinthians e Gama - este no Brasileiro de 2002. Pitarelli chegou a ser inscrito pelo Santo André mas deixou o clube quando soube que não seria o titular. "Meu objetivo é jogar. Não importa em qual time do Paulistão", comentou.