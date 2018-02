Paulo Nunes confirmado no Mogi Mirim O atacante Paulo Nunes tem presença garantida para enfrentar a Ponte Preta nesta quarta-feira pela quinta rodada da repescagem do Campeonato Paulista. Ele passou a ser dúvida após uma possível confusão envolvendo o atacante em São Paulo, no fim de semana. Ao chegar à sua casa, um carro estava ocupando a sua garagem no prédio. O jogador se envolveu em uma confusão com alguns vizinhos. Outro motivo que poderia afastar Paulo Nunes do jogo de quarta-feira seria a de que o ex-jogador de Palmeiras e Corinthians teria discutido com o técnico Luís Carlos Winck após o empate por 2 a 2 com o União São João no sábado. Para acabar com todas as especulações, Paulo Nunes participou normalmente no coletivo desta segunda-feira e deve fazer a dupla de ataque com Dênis. Livres do rebaixamento, tanto o Mogi (8 pontos) quanto a Ponte Preta (10) apenas cumprem tabela na competição, que tem a Internacional, de Limeira, como sério candidato a disputar a Série A2 em 2004.