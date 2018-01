Paulo Nunes desiste do Mogi Mirim O sonho do Mogi Mirim contar com o futebol do atacante Paulo Nunes não durou mais do que 24 horas. A diretoria do clube desistiu da contratação depois de algumas exigências salariais que o jogador estaria fazendo para defender o time no ?torneio da morte" , que apontará o rebaixado no Campeonato Paulista da Série A1. O técnico Luis Carlos Wink confirmou, nesta tarde, que não terá o ?Diabo Loiro" no rebolo, quando 12 times lutarão para fugir do descenso. As negociações vinham sendo tratadas com Jorge Machado, empresário gaúcho com forte ascendência dentro do time do interior. O jogador de 32 anos disputou o Campeonato Brasileiro pelo rebaixado Gama-DF. Sem sonhar, o técnico recebeu de braços abertos outros três reforços: o goleiro Pitarreli, ex-Guarani e Santos; Márcio, ex-Internacional-RS, e Neto, ex-Palmeiras. O Mogi encerra sua participação na primeira fase, em casa, domingo contra o Ituano. O objetivo é conseguir sua primeira vitória.