Paulo Nunes deve acertar com o Mogi Deve sair até no máximo sexta-feira a definição da permanência do atacante Paulo Nunes, ex-Palmeiras e Corinthians, no Mogi Mirim, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador esteve na última semana em Goiânia-GO resolvendo problemas particulares e voltou na segunda para Mogi, onde já treinou com o restante do grupo. Paulo Nunes afirmou que o acordo está muito perto de acontecer. "As duas partes estão querendo. Então, acho que vai dar certo", disse o jogador. "Gostei da cidade e estou bem en trosado com o grupo". Além de jogar em um clube de menor expressão como o Mogi Mirim, Paulo Nunes terá que submeter a uma redução drástica de salário. O teto salarial do clube não passará de R$ 5 mil, bem abaixo de sua época de "ouro" quando chegou até a seleção brasileira. Paulo Nunes está no clube do interior desde de o início do Rebolo do Campeonato Paulista e em cinco jogos com a camisa do clube não conseguiu fazer nenhum gol. Mas ainda tem esperança de voltar à velha forma e ganhar uma nova chance num grande clube. Enquanto o atacante acerta sua permanência, o lateral-esquerdo Alessandro está de malas prontas. Ele espera um acordo entre o presidente Wilson de Barros e seu procurador para ser emprestado. Vasco da Gama e Fortaleza estariam interessados, além do Olímpia do Paraguai. O problema é que seu contrato só termina em dezembro.