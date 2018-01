Paulo Nunes deve continuar no Mogi O atacante Paulo Nunes, ex-Palmeiras e Corinthians, está perto de um acerto com a diretoria do Mogi Mirim para permanecer no clube para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Após jogar cinco partidas com a camisa do clube, na repescagem do Campeonato Paulista, e não marcar um gol sequer, o Diabo Loiro apontou para um retorno, nesta terça-feira. Como ele não acertou com nenhum outro clube da Série A, a renovação é dada como certa pelos diretores. Já o contrato do atacante Cléber, ex-Portuguesa, foi renovado. Enquanto isso, a diretoria continua trazendo novos reforços. O volante Goiano, que defendeu o Taquaritinga na Série A2 do Paulista, e o goleiro Fábio, que veio do Osasco, foram confirmados. Enquanto uns chegam, outros saem. O clube dispensou atletas que não vai utilizar no Brasileiro da Série B. Os goleiros André Luis e Fernando, o lateral-direito Fernando e o zagueiro Heleno foram descartados pela diretoria. Na última sexta-feira a diretoria já havia dispensado o atacante Cris. O goleiro André Luís fez apenas uma partida como titular no Paulista 2003 e Fernando, o outro goleiro dispensado, não ficou no clube nem uma semana. Ele foi contratado na quarta-feira passada vindo do Internacional de Porto Alegre, e como se apresentou acima do peso, também foi liberado. De acordo com o gerente de Futebol, Henrique Stort, ?a conversa com os jogadores foi fácil, já que os contratos vencem nesta terça-feira."