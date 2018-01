Paulo Nunes é arma do Mogi Com a esperança de poder contar com o atacante Paulo Nunes, ex-Palmeiras e Corinthians, o Mogi Mirim tenta contra o Botafogo começar a repescagem do Campeonato Paulista com o pé direito. A partida acontece neste sábado, às 16 horas, no Estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim. A chegada do atacante Paulo Nunes e de mais alguns reforços deu um novo ânimo ao Mogi Mirim. A expectativa pela estréia do jogador é muito grande e se depender do próprio atacante, sua escalação é certa. "Quero começar a ajudar o Mogi desde agora". Outra estréia quase certa é a do meia Neto, ex-Palmeiras. Na defesa, o técnico Luís Carlos Winck contará com a volta de Joel e Zé Luis. Se de um lado o Mogi contará com a estréia de um velho craque, o Botafogo também pode comemorar nesse sentido. O meia Eliel, ex-São Paulo, está à disposição do técnico Basílio, mas só deve entrar no segundo tempo. Os desfalques estão na lateral-esquerda no meio-campo, com as ausências de Leandro e Lê, suspensos. Rodrigo e Renê ficam com as vagas.