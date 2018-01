Paulo Nunes: esperança do Mogi Mirim O Mogi Mirim entra na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B confiando na estrela e na experiência do atacante Paulo Nunes, ex-Palmeiras. Apesar de não ter marcado nenhum gol na repescagem do Campeonato Paulista, a diretoria do clube do interior paulista fez de tudo para resistir ao assédio de alguns clubes do Brasil, que quiseram roubá-lo de lá. "Estou muito feliz no Mogi Mirim, que é um time que dá tranqüilidade para trabalhar e paga em dia, condição difícil de se ver hoje em dia", justificou o ex-gremista. Além de Paulo Nunes, o atacante Cléber, ex-Portuguesa e Coritiba, também terá a missão de fazer os gols do time do técnico Luís Carlos Winck, que dirige o time desde o início da temporada. Time-base Marcelo Galvão; Bruno Marques, Chicão, Joel e Batista; Moisés, Goiano, Joilson e Paulo Nunes; Dênis e Cléber. Técnico: Luiz Carlos Winck.