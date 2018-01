Paulo Nunes motiva o Mogi Mirim O atacante Paulo Nunes preferiu disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Mogi Mirim do que em outros clubes. Pretendido pelo Remo-PA, o "Diabo Loiro" afirmou que só sairia caso recebesse uma proposta de um time da Série A. Como a proposta não veio, o atacante preferiu acreditar no forte elenco que a diretoria formou, apesar da crise que ronda os times paulistas. "Gostei muito do trabalho do técnico Luís Carlos Winck, que está com um bom elenco nas mãos", disse o ex-palmeirense. O Mogi Mirim estréia no Brasileirinho diante do Paulista, neste sábado, às 20h30, em Jundiaí. "Vamos entrar nesse campeonato para subir, não apenas para figurar. Ficaria orgulhoso em fazer um feito inédito na história do clube", disse o atacante, se referindo ao fato do Mogi nunca ter disputado o Brasileirão.