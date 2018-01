Paulo Nunes quer estrear sábado O atacante Paulo Nunes, ex-Corinthians e Palmeiras, deve ser a principal novidade do Mogi Mirim para o jogo contra o Botafogo, neste sábado, em Mogi, na abertura do rebolo do Paulistão. O atacante já está treinando com o restante do grupo e admite não estar 100% fisicamente, mas já quer ajudar o Mogi na luta contra o rebaixamento. "Dá para jogar uns 70 minutos ou meio tempo. Não quero entrar em campo nos três últimos jogos. Minha vontade é de ajudar o Mogi desde agora". O técnico LuÍs Carlos Winck só define o time titular no treino desta sexta-feira cedo.