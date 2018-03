Paulo Nunes satisfeito com estréia no Mogi O atacante Paulo Nunes mostrou ser pé-quente. Depois de ficar as cinco primeiras rodadas sem jogar, devido a problemas musculares, o jogador fez sua estréia pelo Mogi Mirim na última terça-feira e ajudou o time a conquistar a vitória diante do Marília, até então líder invicto no Campeonato Brasileiro da Série B. "Ainda não estou no melhor da minha forma física, mas o importante foi ter voltado, ainda mais com uma vitória contra o líder do campeonato. Espero poder ter uma seqüência de jogos e marcar gols", disse Paulo Nunes. Ele disputou, até agora, seis jogos com a camisa do clube, mas ainda não marcou nenhum gol. Outro que está ansioso para voltar ao time é o meia-atacante Cléber. Recuperado de contusão muscular, ele busca ritmo de jogo e espera uma chance para entrar no time, que agora tem 10 pontos na Série B. O próximo jogo do Mogi será em casa, contra o Ceará.