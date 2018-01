Paulo Nunes sofre derrota no STJ A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de liminar em habeas-corpus ao jogador Paulo Nunes, acusado de sonegação fiscal. Segundo informações do STJ, o jogador entrou com o pedido para garantir o direito de ser interrogado na cidade onde mora, em São Paulo. Ele responde a processo criminal na 3ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre. Paulo Nunes alega que por ser um atleta profissional teria que arcar com todas as despesas para a sua ida e de seus advogados ao Rio Grande do Sul. Ao negar o pedido, o relator do processo no STJ, ministro Edson Vidigal, disse que "por ser tratar de um meio de prova da defesa, convém que o interrogatório seja realizado pelo próprio juiz que preside a causa". Além disso, observou o relator, "o caso em tela não apresenta qualquer situação excepcional para que seja concedida a benesse ao acusado", mesmo porque, segundo o ministro, o requerente " é um dos profissionais mais bem pagos do futebol brasileiro?.