Paulo Nunes vai desfalcar o Mogi Mirim O técnico do Mogi Mirim, Luís Carlos Winck, tem problemas para escalar o time para o jogo do próximo sábado contra o Remo, em Belém, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O volante Moisés mais uma vez será desfalque. O jogador voltou a sentir contusão e Maninho será mantido entre os titulares. Além dele, o atacante Paulo Nunes reclama de dores musculares e acabou vetado pelo departamento médico. Para completar, Cléber recebeu o terceiro cartão amarelo e também nem viaja para a capital paraense. Preocupado com tantos desfalques, Winck já admite escalar o time no esquema 3-5-2. Caso seja confirmada a alteração, Fabrício Cunha ganharia uma oportunidade na defesa ao lado de Chicão e Joel. Por outro lado, o experiente atacante Clóvis, artilheiro da Série A2 defendendo a Francana, com 12 gols, teve sua documentação regularizada e finalmente faz sua estréia com a camisa do Mogi Mirim. Para quebrar um jejum de quatro jogos sem vitórias, o treinador deve escalar o time com Marcelo Galvão; Chicão, Joel e Fabrício Cunha; Joilson, Goiano, Maninho, Neto e Alessandro; Sandro Silva e Clóvis.