Paulo Nunes vai enfrentar o Palmeiras O atacante Cleber acredita que o Mogi Mirim possa conseguir uma boa vitória sobre o Palmeiras, sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, em São Paulo. ?O Palmeiras tem uma força muito grande quando joga em seu estádio, mas sabemos da nossa força e vamos em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro", disse o experiente atacante, que já jogou na Portuguesa, Coritiba, Guarani e futebol japonês. O jogador, que voltou ao time após cinco rodadas se recuperando de uma lesão muscular, está confirmado para jogar ao lado de Paulo Nunes. As outras opções do treinador seriam Sandro Silva, que ainda não fez uma boa partida com a camisa do Mogi, além dos jovens Leandro Rodrigues, Fabrício e Marcinho. O titular é Dênis, artilheiro do time na Segunda Divisão, com seis gols, mas que vai cumprir suspensão automática pela expulsão na derrota de 2 a 1 para o Ceará.