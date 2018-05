Paulo Paixão planeja pré-temporada do Grêmio Coordenador do departamento de preparação física do Grêmio, Paulo Paixão já deu início ao planejamento da próxima temporada da equipe gaúcha. Assim, nesta sexta-feira, ele estará na cidade de Bento Gonçalves, onde o elenco vai realizar a pré-temporada em janeiro.