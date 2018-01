Paulo Paixão troca Flu pelo Inter Enquanto a renovação de contrato do técnico Renato Gaúcho não se resolve, a diretoria do Fluminense vai ter que pensar num substituto para o preparador-físico, Paulo Paixão, pentacampeão mundial. Ele conversou nesta terça-feira com os dirigentes tricolores e apresentou seus motivos para deixar o clube. Paixão recusou proposta da seleção portuguesa para trabalhar ao lado de Luiz Felipe Scolari e optou em trocar o Fluminense pelo Internacional-RS. Ele vai receber menos no time gaúcho, mas o fato de ficar próximo da família pesou na decisão. Paixão perdeu o filho neste ano, dias depois de ter sido demitido do Grêmio, e quer retomar o contato diário com os parentes. Quanto à renovação contratual de Renato, o vice-presidente de Futebol, Marcelo Penha, acredita que a situação será resolvida até sexta-feira. Neste terça, não houve uma nova rodada de negociações. O dirigente não cogita a possibilidade de ficar sem o treinador em 2003.