Paulo Rink anuncia sua aposentadoria com jogo em Curitiba O atacante Paulo Rink, de 34 anos, anunciou nesta segunda-feira o encerramento de sua carreira. Nascido em Curitiba, jogou pelo Atlético-PR, Bayer Leverkusen até pela seleção da Alemanha, pois se naturalizou alemão em 1998. Chegou a estar no elenco alemão da Eurocopa-2000, quando a seleção era treinada por Berti Vogts. Atuou em 13 partidas com a camisa da Alemanha. No dia 24, fará um jogo de despedida na Arena da Baixada. Depois, assumirá funções executivas no clube paranaense. Entre os convidados para o jogo, destaque para o ex-atacante e técnico da Alemanha, Rudy Voeller.