Paulo Rink troca de time na Alemanha O atacante brasileiro Paulo Rink acertou nesta segunda-feira a sua transferência do Bayer Leverkusen para o Nuremberg, dois clubes da primeira divisão do Campeonato Alemão. O jogador de 28 anos se naturalizou alemão e, inclusive, já defendeu a seleção da Alemanha 13 vezes. Negociado por cerca de US$ 200 mil, ele assinou contrato até o final da temporada com a nova equipe.