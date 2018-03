Paulo Roberto estuda mudanças no União Disposto a acabar com a má fase do União São João, o técnico Paulo Roberto já admite fazer algumas mudanças no time que enfrenta o CRB-AL, sábado, às 19 horas, no Estádio Hermínio Ometto, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A mudança mais sensível deve ocorrer no esquema tático. O treinador deve utilizar o 4-4-2 e abandonar a idéia de atuar com três zagueiros. Além desta alteração, nos últimos treinamentos o time titular tem atuado com o volante De Paula em lugar do zagueiro Diguinho, o meia Gil na vaga de Branco, o atacante Alemão vem substituindo Geovani, dispensado, e o meia Laércio, adiantado ao ataque, treina em lugar de Osmar. Paulo Roberto, entretanto, ainda tem dúvidas para escalar o time que busca a primeira vitória na Série B, principalmente por não poder contar com o zagueiro Ben-Hur e o veterano atacante João Paulo, ambos contundidos. Por outro lado, o meia Juliano retorna de suspensão e está à disposição do treinador. O atacante Paulinho, ex-Barbarense, deve ser opção no banco de reservas.