Paulo Schmitt diz que Coritiba descuidou da segurança

O procurador-geral do Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schmitt, afirmou nesta segunda-feira pela manhã que o Coritiba não se preocupou com a segurança do Estádio Couto Pereira como deveria, um dia depois de os torcedores do clube invadirem o gramado e protagonizarem cenas de vandalismo em que até policiais foram agredidos dentro do gramado.

"É lamentável que tenha ocorrido em um final de campeonato, na última rodada, em um evento que era previsível", afirmou Schmitt, em entrevista ao canal SporTV, se referindo ao risco que existia de revolta dos torcedores com o possível rebaixamento do Coritiba, que acabou se confirmando com o empate por 1 a 1 do time com o Fluminense.

"O clube se preocupou muito de lotar o estádio e descuidou da segurança", reforçou o procurador do STJD, que prometeu que medidas contra o Coritiba serão anunciadas até o final da tarde desta segunda-feira.

"Foram vistos objetos que a gente não está acostumado a ver dentro de estádio, como paus e pedras", lembrou Schmitt ao comentar os atos de vandalismo dos torcedores dentro do gramado do Couto Pereira.

