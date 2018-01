Paulo Sérgio, do São Caetano, será reforço do Palmeiras O Palmeiras está contratando o lateral-direito Paulo Sérgio, do São Caetano. O jogador, de 28 anos, deve se apresentar ao Palmeiras logo após as finais do Paulistão. Ele foi a alternativa encontrada pela diretoria após o alto valor pedido pelo Goiás para a liberação de Vítor, que era a prioridade para a posição: US$ 1 milhão (cerca de R$ 2 milhões) por 50% dos direitos federativos. Paulo Sérgio custará bem menos ao Palmeiras. ?Ele tem contrato com o São Caetano até dezembro e nós vamos arcar com a multa rescisória?, disse o gerente de futebol Toninho Cecílio, sem abrir os valores da transação. ?O Vítor é jovem e seria uma aposta, assim como é o Amaral, que já temos no elenco. O Paulo Sérgio é uma realidade. É jogador para vir, vestir a camisa e jogar?, emendou. O técnico Caio Júnior aprovou a contratação. ?O Paulo Sérgio se caracteriza pelo forte poder de marcação e pela qualidade na bola parada?, disse o treinador, que espera uma definição rápida no negócio. ?O clube não pode perder tempo.? O treinador negou, no entanto, que essa seria uma referência ao caso de Éverton, o atacante do Bragantino que tinha tudo acertado com o Palmeiras e que deve acabar no Corinthians. ?Não procuramos o Bragantino antes porque não tínhamos a certeza de que queríamos contratar o Everton?, disse Toninho. ?E se ele preferir acertar com o Corinthians, paciência. Ninguém aqui vai ficar lamentando, escondido atrás de uma mesa de escritório. Isso aqui é Palmeiras! Temos uma linha de contratação e vamos segui-la?, emendou o ex-jogador, irritado. Toninho admitiu que o Palmeiras ainda tenta a contratação do atacante Dênis Marques, do Atlético-PR. O clube de Curitiba quer mais de R$ 8 milhões para liberá-lo, mas o Palmeiras tenta abater esse valor cedendo jogadores em troca. ?E podemos investir por meio de parcerias?, lembrou Caio Júnior, citando a contratação do zagueiro Gustavo, ex-Paraná, que se deu graças ao auxílio da Traffic, do empresário J. Hawilla. Gustavo já assinou contrato com o Palmeiras, mas ainda não foi apresentado por causa de um detalhe burocrático: o valor para uma possível renovação contratual.