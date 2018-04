Paulo Sérgio e Fagner podem retornar no Vasco O técnico Dorival Júnior espera contar com o retorno de pelo menos um de seus dois laterais-direitos, Paulo Sérgio e Fagner, para a partida de sábado contra o Ipatinga, no Rio de Janeiro. Sem a presença dos dois, o treinador tem improvisado na posição - o volante Mateus foi o escolhido na vitória sobre a Portuguesa.