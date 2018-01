Paulo Sérgio está voltando para casa São nove anos de sucesso do atacante Paulo Sérgio no futebol europeu. Desses nove, sete na Alemanha (três pelo Bayern de Munique, quatro pelo Bayer Leverkusen) e dois na Roma ? e sempre como exemplo de profissionalismo. Porém, mesmo conquistando grande fama pelos clubes que defendeu, o ex-atacante do Corinthians, aos 32 anos, acha que é hora de voltar. Apesar de todo o sucesso e da total adaptação à Europa, ele acredita que o seu ciclo no Bayern está se encerrando. No início da semana passada, Paulo Sérgio comunicou à direção do clube alemão que não pretende renovar o contrato, que termina ao final desta temporada. Leia mais no Jornal da Tarde