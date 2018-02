Paulo Sérgio, lateral do Palmeiras, está na mira do Botafogo

Com oito reforços já contratados para 2008, a diretoria do Botafogo segue atrás de jogadores para montar o elenco, que perdeu vários atletas importantes desde o fim do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Paulo Sérgio, do Palmeiras, é o novo desejo do técnico Cuca e a negociação está avançada, como confirmou Toninho Cecílio, gerente de futebol do clube do Palestra Itália. "O Cuca manifestou interesse pelo Paulo Sérgio. Com o Palmeiras está tudo resolvido, os valores já foram acertados, falta apenas o acerto entre o atleta e o Botafogo", disse o dirigente. O meia Abedi, ex-Vasco e atualmente no futebol israelense, também está interessa ao clube e já acertou com o Botafogo as bases de seu contrato - precisa apenas conseguir a liberação do Hapoel Tel-Aviv. A apresentação do zagueiro André Luís, que estava marcada para esta quinta, foi adiada porque, segundo a diretoria do Botafogo, o jogador ainda tem pendências financeiras a resolver com o Cruzeiro, seu último clube no País. O objetivo é que a apresentação possa ocorrer nesta sexta.