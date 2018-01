Paulo Sérgio vai deixar o Bayern O atacante brasileiro Paulo Sérgio anunciou nesta segunda-feira que vai deixar o Bayern de Munique ao final da temporada. O jogador de 32 anos, campeão mundial em 94, foi contratado pelo time alemão junto ao Roma, em julho de 99 por US$ 6 milhões e disse que ainda não sabe para onde vai depois de sair do Bayern. Ao ser questionado sobre o futuro do jogador, o técnico do Bayern Ottmar Hitzfeld, limitou-se a dizer que "é provável que Paulo Sérgio vá embora", disse.