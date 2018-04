Paulo Victor renova com Flamengo por mais quatro temporadas

Não é de hoje que Paulo Victor se estabeleceu como um dos principais destaques do Flamengo, mas foi nesta sexta-feira que o goleiro recebeu um grande reconhecimento do clube. Nesta tarde, a diretoria rubro-negra anunciou oficialmente a renovação de contrato com o jogador de 28 anos, que assinou por mais quatro temporadas.

Formado nas divisões de base do Flamengo, onde chegou com 17 anos, Paulo Victor festejou o novo acordo firmado com o time. "Renovar o contrato com o clube é uma felicidade imensa. Sei o quanto busquei isso, o quanto me dediquei. Jogar no time que amo é o que me motiva. Fico feliz pelo carinho do torcedor e quero corresponder cada vez mais às expectativas", afirmou o jogador.

Paulo Victor completou recentemente a marca de 100 jogos com a camisa flamenguista, sendo que precisou esperar muito tempo na reserva antes de assumir a titularidade, pertencente anteriormente a Felipe, este atualmente sem clube após deixar a Gávea.

"Sou grato a todos os treinadores que passaram pela minha carreira. Ficar mais quatro anos é uma realização de vida, mais um sonho realizado. Não faltará dedicação", reforçou o goleiro, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do Flamengo nesta tarde de sexta.

Como jogador do clube, Paulo Victor acumula dois títulos da Copa do Brasil, cinco do Campeonato Carioca e um do Campeonato Brasileiro. Agora de contrato renovado, ele voltará a campo neste sábado para enfrentar o Friburguense, às 16 horas, no Maracanã, pela oitava rodada do Estadual do Rio.