Paulo Vitor se diz apto para desempenhar várias funções no Vasco

O atacante Paulo Vitor, do Vasco, garantiu - na primeira entrevista coletiva como profissional no clube, nesta quinta-feira - que está preparado para exercer outras funções dentro de campo, de acordo com a necessidade do treinador Milton Mendes. O jovem de 18 anos ainda elogiou a mescla promovida pelo clube entre jogadores jovens com atletas experientes, caso do centroavante Luis Fabiano, com quem revelou ter ótima relação.

"A volta do Luis Fabiano é algo muito importante para o grupo. Estou muito feliz com o retorno dele, é um cara que ajuda muito. Claro que, da minha parte, eu faço outras funções, estou aí para ajudar. A posição que ele achar melhor pra mim, é onde vou tentar fazer o meu trabalho. Não tenho preferência pela posição, posso jogar pelos lados, como centroavante ou ali pelo meio. Na base, exerci várias funções", frisou.

Paulo Vitor também projetou o reencontro com o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que marcará a abertura do returno do Brasileirão. O primeiro confronto entre os times, vencido pela equipe paulista por 4 a 0, na estreia da competição, marcou o início da história do jovem de 18 anos na equipe carioca.

"Foi a partida onde começou minha trajetória. Acho que o time (Vasco) está bem diferente, o grupo está diferente. Tivemos algumas mudanças. Vamos para esse jogo de outra forma, para buscar a vitória e começar o segundo turno com o pé direito", destacou o atacante.

O Vasco - que treinou nesta quinta na preparação para o duelo contra o Palmeiras - ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro com 24 pontos, quatro atrás do Sport (28), sexto colocado e primeiro clube no G6, grupo das equipes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.