Pavel Nedved vence o "Bola de Ouro 2003" O meio-campo checo Pavel Nedved foi o ganhador do "Bola de Ouro 2003", anunciou nesta segunda-feira a Juventus em seu site na internet. O tradicional prêmio concedido pela revista France Football deve ser anunciado oficialmente no final da tarde, mas o clube italiano já faz alarde em sua página na rede. ?O anúncio tanto esperado chegou finalmente: Pavel Nedved é desde hoje oficialmente o Bola de Ouro 2003?. O ganhador do ano passado foi Ronaldo. O jogador de 31 anos é o sexto atleta da Juventus a vencer o prêmio. Antes, Omar Sivori, Michel Platini, Paolo Rossi, Roberto Baggio e Zidane já o haviam conquistado.