Pay-per-view: a salvação dos clubes Clubes da Série A estão batendo os da Série B do Campeonato Brasileiro na venda de pacotes de tevê por assinatura (pay per view). Já arrecadaram R$ 40 milhões, contra R$ 5 milhões dos da Segunda Divisão. Dinheiro extra que compensa a queda de público nos estádios. Apesar da diferença, o crescimento de vendas de pacotes está acima do que os clubes das duas séries projetavam no início dos campeonatos. Leia mais no Jornal da Tarde