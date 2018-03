Paysandu acerta com Ivo Wortmann O gaúcho Ivo Wortmann, de 53 anos, que estava desempregado desde dezembro do ano passado, quando deixou o Botafogo-RJ, é o novo técnico do Paysandu. Ele irá substituir Dario Pereyra, que não suportou a pressão da torcida e da diretoria e pediu demissão, ainda nos vestiários do Mangueirão, após a derrota para o Coritiba no domingo. Ivo será apresentado ao elenco na manhã desta terça-feira, no estádio da Curuzu. Sua estréia será no próximo sábado, quando o Paysandu enfrentará o Internacional, em Porto Alegre. "Para mim, é interessante dirigir um time que tem bons jogadores e uma torcida fantástica. As condições são favoráveis, mas faltam bons resultados no Campeonato Brasileiro. Isso nós vamos lutar para conseguir", resumiu o novo treinador do Paysandu. A saída de Dario Pereyra já era esperada. O uruguaio perdeu o comando disciplinar da equipe e vinha sofrendo boicote de alguns jogadores, que na partida contra o Coritiba pareciam desinteressados a ponto de fazerem firulas com a bola dominada e jogadas de calcanhar para os lados quando o time perdia por 2 a 0. O próprio presidente do clube, Arthur Tourinho, chegou a admitir a existência de grupos de jogadores descontentes com o trabalho do técnico, acusado de escalar apenas seus protegidos. Além disso, Dario abusava das improvisações, principalmente na zaga, a pior do campeonato - já sofreu 26 gols.