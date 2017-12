Paysandu ainda tenta anular jogo Desesperado para fugir do rebaixamento à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Paysandu protocolou um pedido de inquérito no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), hoje, com o objetivo de anular a derrota para o Corinthians, por 2 a 0, no dia 27 de outubro, em Belém. No requerimento, o clube alegou que o primeiro auxiliar, Belmiro da Silva (BA), teve a intenção de prejudicar a equipe e, por isso, validou um gol do atacante corintiano Tevez durante uma jogada irregular e não assinalou um gol legítimo do time da casa feito por Rafael Moura. ?Apresentamos provas de que o Belmiro pode ter agido de má-fé. Temos o documento que o delegado da partida (Paulo César da Rocha Romano) anexou à súmula. O depoimento da uma funcionária da Federação de Futebol do Pará (Ivanilda), além do próprio presidente da Comissão de Arbitragem (Edson Rezende) que afastou o bandeirinha após esse jogo?, explicou o advogado do Paysandu, José Mauro do Couto Filho. O incidente ocorreu antes do início do confronto e a caracterização de má fé por parte de algum integrante do trio de arbitragem é um dos motivos para uma partida ser anulada. No documento citado pelo advogado do Paysandu, o delegado da partida relatou que Belmiro da Silva se irritou ao ser informado por uma funcionária da Federação, Ivanilda, de que seriam feitos descontos tributários na cota correspondente ao trio de arbitragem. Na ocasião, de acordo com Romano, o auxiliar teria dito: ?é por isso que existem esses Edilson Pereira, a gente já ganha uma merda para vir apitar e ainda é roubado.? Ele também escreveu que Belmiro estaria ?fora de controle e despreparado para atuar?. O advogado do Paysandu ressaltou que, a partir de agora, a procuradoria do STJD se pronunciará se aceitará ou não instaurar um processo. Caso a resposta seja negativa, o pedido será arquivado. Ele ainda frisou que o Internacional não tem participação no ato, já que juridicamente a parceria não é possível. ?O Internacional me procurou, mas não tem como. Nem mesmo como terceiro interessado?, destacou.