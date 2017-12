Paysandu animado para jogo no PR O clima não poderia ser melhor entre os jogadores do Paysandu para enfrentar o Paraná, neste domingo, às 16h, em Curitiba. A vitória sobre o Brasiliense (2 a 1), com direito a gol no último minuto, deu muito ânimo ao grupo na luta contra o rebaixamento. Apesar de ainda estar entre os quatro piores do Campeonato Brasileiro ? 20.º colocado, com 38 pontos ? o time está otimista na recuperação. "Essa vitória foi o passo inicial para, de uma vez por todas, sairmos dessa situação difícil", acredita o atacante Rafael Moura. Mas o técnico Carlos Alberto Torres anda desconfiado. Mesmo com os três pontos na última rodada, o treinador acha que a arbitragem anda prejudicando a sua equipe e favorecendo os outros times que brigaram para escapar da Segunda Divisão. "O Flamengo, com aquele timinho, está ganhando de muita gente aí. Eu vou verificar isso. Vou botar a boca no trombone", avisou. E disse ainda que o Paysandu está ganhando por méritos próprios. "Não temos a ajuda de ninguém". A novidade da equipe poderá ser Vânderson, que não enfrentou o Brasiliense, mas deve ser liberado pelo departamento médico. "Vamos em busca da vitória. Os atletas sabem da importância desse jogo e todos estão lutando muito para tirar o time dessa situação. E iremos conseguir", afirmou Carlos Alberto Torres.