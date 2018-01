Paysandu, animado, recebe o Juventude Lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 20 pontos, o Paysandu enfrenta o Juventude, neste sábado, às 17 horas, em Belém, em mais uma tentativa de fugir da zona de risco. A vitória sobre o São Caetano, na rodada passada, serviu para animar o elenco e o técnico Gilson Kleina. No início da noite desta sexta, porém, o treinador recebeu uma notícia nem tão agradável. O zagueiro Felipe Saad foi suspenso por dois jogos pelo STJD ? já cumpriu um ? pela expulsão na partida contra o Santos, em Belém. O jogador corria o risco de pegar até seis jogos por ofender o árbitro carioca Wagner Tardelli Azevedo. Sem Saad, Kleina tem três opções para compor o miolo de zaga. Cametá e João Carlos, que retornam de contusão, e o volante Vanderson, que seria improvisado. Na lateral esquerda, Cléber, suspenso, sai para a entrada de Leandro Eugênio. No Juventude, o técnico Sebastião Lazaroni também teve de aguardar o STJD para escalar o seu time. A notícia, porém, foi boa. O goleiro Fabiano foi absolvido do julgamento pelo cartão vermelho recebido em jogo contra o Atlético-PR, quando ainda defendia o São Caetano, e está confirmado. O problema do treinador continua sendo a lateral direita. Com Magal e Juliano machucados, o volante Jardel, mais uma vez, deverá ser improvisado. Para a semana que vem, Lazaroni ganhou o reforço de Lucas, que estava no Paulista de Jundiaí. Outros que também continuam fora de combate são os atacantes Zé Carlos e Enilton. Os substitutos serão, mais uma vez, Josiel e Marcelinho. No meio, o volante Lauro retorna, após cumprir suspensão.