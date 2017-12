Paysandu anuncia técnico: Eron Ferreira O Paysandu contratou nesta quinta-feira o técnico carioca Eron Ferreira, cujo currículo inclui uma passagem vitoriosa pelo Juventude (RS), clube que colocou na Primeira Divisão. Ele também já dirigiu o Santa Cruz (PE), União São João e Ituano (SP). Seu último clube foi o Guarany, do Paraguai. O presidente do Paysandu, Arthur Tourinho, não revelou as bases do contrato de Ferreira, anunciando apenas que ele deve desembarcar nesta sexta-feira em Belém. Com fama de durão e disciplinador, o novo técnico, segundo Tourinho, está dentro do perfil que seu clube exige. Quem já trabalhou com ele, como o meia bicolor Júnior Amorim, aplaudiu a escolha. "É exigente, sério, trabalho muito dentro do campo e costuma cobrar muito empenho dos jogadores". O fisioterapeuta do Papão, Junior Furtado, que trabalhou com Ferreira no Juventude também não economiza elogios. "Tenho boas recordações do que ele fez há dez anos, levantando um título nacional da Segunda Divisão e deixando o clube na Primeira, onde ele está até hoje". Segundo Tourinho, o treinador chega com a missão de montar um time forte e competitivo para "encantar novamente o Brasil".