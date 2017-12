Paysandu arma retranca contra o Palmeiras Muita marcação, forte retranca e catimba, quando tiver a posse da bola, para irritar o adversário. Esta é a fórmula do Paysandu para enfrentar amanhã o Palmeiras. O treinador Adílson Batista armou o time todo fechado na defesa. Não quer arriscar nada. Ou seja, o mesmo esquema medroso das partidas em que o Papão tomou de 7 a 0 do São Paulo e de 4 do Vitória. Se não houver uma mudança de atitude do treinador e dos jogadores, que em algumas partidas mais parecem amadores que profissionais de um time da elite do futebol brasileiro, um novo vexame se desenha. "Com 47 pontos, na 16ª colocação, o Papão da Curuzu precisa de pelo menos mais sete pontos para afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. "As ausências do volante Bebeto Campos e do meia Leonardo serão as mais sentidas. O técnico faz mistério sobre seus substitutos. O meia Jobson, contundido, também não jogará. O zagueiro Alex Pinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto será Dênis, que deve formar o trio de zagueiros ao lado de Júlio Santos e Flávio Tanajura. Para dar maior combatividade no meio de campo, Lecheva pode entrar jogando. "A indefinição da dupla de ataque é outro problema do técnico. Ele ainda não decidiu se lança de cara Vinícius e Borges ou Zé Augusto. Dos três, apenas Zé Augusto demonstra dentro de campo que merece ser titular: é raçudo e veloz, embora não muito privilegiado na técnica. "De qualquer maneira, a sorte de Adílson Batista no comando do Paysandu está lançada: se o time perder como vem perdendo fora, tomando goleadas humilhantes sem demonstrar organização tática ou garra dentro de campo, ele será demitido. E seu lugar deve ser ocupado por Hélio dos Anjos, que já foi sondado pela diretoria. "A teimosia de Batista em armar o time no sistema 3-5-2, utilizando volantes sem pegada e três zagueiros fracos, que costumam bater cabeça quando são atacados com bolas cruzadas na área, já lhe angariou antipatia entre os torcedores. Ele também sofre restrições dentro do próprio elenco pela maneira autoritária com que trata os jogadores.