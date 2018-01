Paysandu arranca empate no Chile Com um gol de Sandro, aos 44 minutos do segundo tempo, o Paysandu arrancou um empate, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, em Santiago, com a Universidad Católica, do Chile, em jogo válido pelo grupo 2 da Copa Libertadores da América. Na outra partida do grupo, o Cerro Porteño, do Paraguai, venceu, por 1 a 0, o Sporting Cristal, do Peru, e ficou com a segunda vaga. Aquino, aos 30 minutos da etapa final, fez o gol. O Paysandu terminou com 14 pontos, seis a frente do Cerro. Sporting ficou com sete e a Universidad Católica, quatro. Nas oitavas-de-final, o Paysandu vai enfrentar o Boca Juniors, enquanto o Cerro terá pela frente o Independiente de Medellín. Ficha Técnica: Universidad Católica: Raymond Wirth; Cristián Alvarez, Manuel Ormazábal, Claudio Muñoz e Albert Acevedo; Iván Vásquez, Patricio Ormazábal, Gonzalo Villagra e Kormac Valdevenito; Daniel Pérez e Eduardo Rubio (Sergio Gioino). Técnico: Oscar Meneses. Paysandu: Marcão; Gino, Jorginho, Dinho e Denis; Vanderson, Sandro, Lejeva e Iarlei; Albertinho (Ze Augusto) e Robson. Técnico: Dario Pereyra. Gols: Cristián Alvarez aos 41 e Sandro aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: José Carpio (Ecuador). Cartão amarelo: Manuel Ormazabal, Cristián Alvarez, Jorginho e Dinho. Local: Santiago do Chile.