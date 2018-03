Paysandu ataca Atlético-PR com Zé Augusto O atacante Zé Augusto é quem deve substituir o artilheiro Robson - negociado para o Oita Trinita, da primeira divisão do Japão - na partida deste sábado contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Para o jogador, a missão não é nada fácil, ainda mais quando a torcida cobra da diretoria a contratação de um substituto à altura de Robson. Mas afirma: "já fiz gols importantes pelo Paysandu. Só espero aproveitar as oportunidades que surgirem nessa partida e conquistar a vaga de titular". Sem o zagueiro Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o volante Jairo, expulso na partida contra o Cruzeiro, o treinador Ivo Wortmann deve lançar Lima na zaga e Vanderson no meio-campo. "O time precisa manter acesa a mesma disposição que teve contra o Cruzeiro para sair com uma boa vitória no Paraná", resumiu o treinador. Wortmann disse que está cobrando mais empenho de seus jogadores porque não quer ver repetida a apatia demonstrada pelo time nos jogos contra Criciúma e Juventude. "Tem de estar ligado os 90 minutos do jogo e marcar a saída de bola do adversário".