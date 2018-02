Paysandu ataca o Cerro no Paraguai Classificado com duas rodadas de antecipação, o Paysandu precisa apenas de um ponto, nesta quinta-feira, às 19 horas, contra o Cerro Portenho, em Cidad del Leste, no Paraguai, para ratificar o primeiro lugar no Grupo 2 da Libertadores da América. O time brasileiro tem dez pontos, contra cinco do Cerro e quatro do Universidad Católica, do Chile. "Não quero saber de retranca. O time tem que jogar para a frente, buscando a vitória", disse o treinador Dario Pereyra. "Quem tem o dever de atacar é o Cerro, que precisa desesperadamente da vitória, mas partiremos para cima deles", emenda o volante Sandro. Dario Pereyra colocará em campo o mesmo time que domingo passado bateu seu maior rival no Pará, o Remo, por 2 a 0. A novidade será o retorno do titular Rodrigo à lateral direita.