Paysandu aumenta agonia no São Paulo Abalado com a eliminação na Copa Libertadores da América, na quarta-feira, o São Paulo voltou a jogar mal, neste domingo, e perdeu para o Paysandu por 1 a 0, no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Com o resultado, o time, que soma 18 pontos, deixou escapar a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, pois o Criciúma, também com 18, foi derrotado pelo Guarani por 2 a 1. O gol da vitória do Paysandu, curiosamente, foi marcado por um são-paulino: Júlio Santos. Os direitos do zagueiro pertencem ao clube do Morumbi, que o emprestou à agremiação de Belém até o fim do ano, pois seu desempenho não vinha agradando. O segundo tropeço consecutivo acende o sinal de alerta no São Paulo. Muitos temiam que uma desclassificação na competição continental também derrubaria a equipe no Brasileiro, pelo menos por algum tempo. O abatimento dos jogadores foi claro no Pará. Os são-paulinos ficaram apagados tanto dentro quanto fora de campo. A presença do clube, popular no Estado, em Belém foi bastante ofuscada por Ivete Sangalo, que passou o fim de semana na capital paraense, onde fez um show na noite de sábado. A cantora, que ficou hospedada no mesmo hotel da delegação tricolor, atraiu mais atenção e foi bem mais procurada pelos fãs que os atletas - o elenco do São Paulo conta com poucas estrelas atualmente. Seu show recebeu quase 20 mil pessoas, bem mais que os 17 mil torcedores que foram ao Mangueirão. O técnico Cuca manteve a escalação que havia anunciado na sexta-feira, com Lino na lateral-esquerda e Fábio Santos na armação, ao lado de Danilo, além de Diego Tardelli no lugar de Luís Fabiano, liberado para ficar com a filha recém-nascida, Giovanna, e a mulher, Juliana, em Campinas. O jovem Renan, de 19 anos, que ganhou a vaga de Fábio Simplício, iniciou o jogo como terceiro zagueiro e Lugano substituiu Fabão, suspenso. O desempenho do time paulista no primeiro tempo foi fraco. O Paysandu também quase não ameaçou. O primeiro lance de emoção ocorreu apenas aos 30 minutos, em cobrança de falta de Lino. Paulo Musse fez ótima defesa e evitou o gol. Tardelli também teve boa chance, mas errou na finalização. A equipe da casa respondeu antes do intervalo, em chutes de Leonardo e Fabão, mas Rogério Ceni foi bem. Insatisfeito com a pífia atuação do meio-de-campo - mais uma vez -, Cuca trocou Danilo por Vélber no intervalo, para a alegria dos paraenses. Vélber, que já defendeu tanto o Paysandu quanto o Remo, é ídolo no Estado - a imprensa local, por sinal, vem criticando bastante o treinador são-paulino por não escalar o meia entre os titulares. Logo no início da segunda etapa, fez outra alteração: Lino por Jean, buscando mais força ofensiva. O time do Pará também resolveu apostar mais no ataque e, assim, o jogo melhorou bastante. As duas equipes passaram a criar mais oportunidades de gol e a exigir trabalho dos goleiros. Vélber teve duas boas chances, mas não foi feliz no arremate. O Paysandu não perdoou e abriu o placar. Carabina cruzou com força, dificultando a vida de Rogério Ceni. O goleiro chegou a fazer a defesa, mas deixou a bola escapar de seu controle. No rebote, o zagueiro Júlio Santos apenas empurrou para o gol. Desordenado, o São Paulo, que teve Tardelli expulso, saiu em busca do empate, mas mostrou falta de competência para evitar a primeira vitória do Paysandu no Brasileiro.