Paysandu bate Figueirense de virada O Paysandu só precisou jogar bem no segundo tempo para derrotar neste domingo o Figueirense por 3 a 1, no Mangueirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vinícius, Zé Augusto e Adrianinho marcaram para o time paraense, enquanto Paulo Sérgio descontou para os catarinenses. Com o resultado, o Paysandu assumiu a 15ª colocação, com 39 pontos. No primeiro tempo, o Paysandu não jogou nada. Parecia desligado da partida e perdeu gols que pareciam fáceis. O Figueirense fez 1 a 0 logo aos 2 minutos e se limitou a ficar atrás, esperando o time da casa. O técnico Adilson Batista mexeu na equipe no segundo tempo, tirando Leonardo, Jobson e Sandro. Com Zé Augusto na frente, incendiando o jogo, o Papão mostrou competência e garra, virando o placar. Aos 27, Vinícius aproveitou uma jogada de Maurinho pela direita e empatou. Aos 31, Alexandre fez um carnaval na zaga do Figueirense e cruzou para Zé Augusto conferir para as redes: Papão 2 a 1. O terceiro gol veio aos 35: Zé Augusto preparou a jogada para Adrianinho, que desferiu uma bomba.