Paysandu bate o Atlético-PR de virada O Paysandu conquistou neste sábado um importante resultado para continuar na luta contra o rebaixamento. Depois de 10 jogos sem vitórias, o time venceu em casa o embalado Atlético-PR por 2 a 1, foi aos 16 pontos e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro para o Atlético-MG, que tem 13. O Atlético-PR permanece com 22. Os dois times fizeram um primeiro tempo muito ruim. Os goleiros Diego e Alexandre Favaro quase não sujaram o uniforme. Aos 11 minutos, após uma sucesso de erros da frágil deesa do Paysandu, Schumaker aproveitou a sobra e fez 1 a 0 para o Atlético Paranaense. O Paysandu abandonou a covardia de congestionar passes no meio-campo e resolveu criar coragem para atacar. Aos 16, numa cobrança de falta de Luiz Augusto, João Carlos meteu a cabeça na bola e mandou para as redes: 1 a 1. O Atlético não jogou nada no segundo tempo, passando a levar sufoco dos paraenses. A pressão do Paysandu fez com que o time virasse a partida aos 32 minutos. Robson ajeitou a bola na entrada da área para Vanderson, que chutou no canto: Paysandu 2 a 1. Foi o primeiro gol dele após cinco anos de jejum. Valeu pelo empenho e serviu para o time respirar na competição.