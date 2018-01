Paysandu bate o Juventude em Belém Com três gols no segundo tempo, dois de Robson e um de Gian, o Paysandu se reabilitou perante sua torcida de sucessivas derrotas dentro de casa, goleando o Juventude por 3 a 0, neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o time paraense soma 23 pontos e continua lutando para fugir do rebaixamento. Os dois times fizeram um bom primeiro, buscando sempre o gol adversário. O Paysandu foi melhor e desperdiçou pelo menos três oportunidades para marcar, duas com Robson e outra com Ceará. O Juventude não criou nenhuma chance real de gol, preocupado mais em se defender. Logo aos 8 minutos do segundo tempo, Ceará puxou contra-ataque e serviu Róbson, que chutou com categoria para fazer Paysandu 1 a 0. Aos 23, Róbson marcou o seu segundo gol na partida, após receber passe de Rodrigo. Gian, cobrando falta, aos 30, fechou o placar, que fez com que a torcida aplaudisse a equipe.