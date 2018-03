Paysandu bate o líder em 45 minutos O Paysandu, em sua melhor partida na Série A do Campeonato Brasileiro, goleou o Cruzeiro, líder da competição, por 3 a 0. Magnum e Robson (2) marcaram para o time paraense. O artilheiro Robson fez sua despedida do Paysandu e viaja neste fim de semana para o Japão, onde vestirá a camisa do Oita Trinita, da primeira divisão. O equilibrio prevaleceu no primeiro tempo, com o Paysandu um pouco melhor, inclusive criando as melhores chances de gol, com Magnum e Robson. O ataque do time mineiro levou pouco perigo à meta de Carlos Germano. Logo aos 12 minutos, Magnum driblou dois zagueiros e chutou forte. Artur defendeu. Aos 36, novamente Magnum se livrou da zaga e entregou de bandeja para Robson perder o gol mais feito da primeira etapa, chutando para fora. O Cruzeiro, depois de ter Tiago expulso por uma entrada maldosa em Jobson, criou sua melhor jogada de ataque aos 45, mas Felipe Melo chutou forte por cima da trave. A segunda etapa foi toda do Paysandu, que dominou com muita personalidade o time mineiro. Magnum, o melhor em campo, logo aos 8, abriu o marcador. Luiz Fernando cruzou da esquerda, Robson deu um passe de cabeça e Magnum, de pé direito, marcou: 1 a 0. Aos 13, Wellingoton caiu pela direita e cruzou para Robson, de cabeça, fazer 2 a 0. O tiro de misericórdia do Paysandu veio aos 40: Wellington entrou na área e tocou para Robson estufar as redes.