Paysandu busca reabilitação no Sul O técnico Ivo Wortmann garante que o Paysandu começa neste sábado, às 18 horas, diante do Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, sua recuperação no Campeonato Brasileiro. O clube paraense está em penúltimo lugar, com nove pontos, e tem a defesa mais vazada, com 26 gols. ?O time tem bons jogadores e uma torcida fantástica, mas precisa com urgência de vitórias", disse o treinador gaúcho. Ele alertou os zagueiros para o fato de o Internacional atuar dentro de casa com três atacantes, observando que isso não significa que seu time deva jogar na retranca. ?Se fizer isso, vai tomar gol." Sem o volante Sandro, barrado por estar com excesso de peso, e o atacante Robson, suspenso, o técnico do time paraense deve fazer duas experiências no meio-de-campo e no ataque. Bruno ganhou a vaga de Sandro, mas Zé Augusto, Cléo, Balão e Abimael disputam o lugar do artilheiro Robson. A preferência de Wortmann nos treinos foi por Cléo, de 18 anos e 1,60 metro de altura.