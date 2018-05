Paysandu cede empate ao Juventude e perde chance de dormir na ponta da Série B

Caxias do Sul (RS) - O Paysandu manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B, mas perdeu a chance de dormir na liderança ao empatar com o Juventude por 1 a 1, na noite desta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela quinta rodada da competição.

+ Veja a classificação para a Série B do Brasileiro

Com 11 pontos, o Paysandu "roubou" a vice-liderança do Fortaleza, que tem dez e ainda vai jogar nesta rodada. O Vila Nova-GO é o líder, com 12. Por outro lado, o Juventude tem cinco pontos e segue próximo da zona de rebaixamento, na 15.ª colocação.

Apoiado pela sua torcida, o time gaúcho tinha mais posse de bola, mas esbarrava na falta de qualidade técnica dos seus jogadores. Isso ficou claro em uma das jogadas ofensivas da equipe. Após levantamento de Fellipe Mateus, Choco apareceu livre e furou na hora de cabecear.

O Paysandu aos poucos equilibrou a partida e só não abriu o placar em chute de Renan Gorne devido a uma grande defesa de Matheus Cavichioli. Aos 42 minutos, porém, marcou. Em contra-ataque puxado por Gorne, Thomaz recebeu na entrada da área e bateu no cantinho para fazer 1 a 0 para os visitantes.

O Juventude voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e criou duas boas oportunidades com Caio Rangel nos primeiros minutos. Aos poucos, o visitante equilibrou a partida, mas se complicou quando Alan Calbergue foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Com um homem a mais, o time gaúcho se lançou ao ataque e, depois de perder algumas chances, conseguiu o empate aos 36 minutos. Yuri Mamute ganhou no corpo do zagueiro e bateu rasteiro no canto. Após o apito final, vaias dos torcedores alviverdes, tendo como principal alvo o técnico Julinho Camargo.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira, contra o Criciúma, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Enquanto isso, o Paysandu recebe o São Bento no sábado, às 16h30, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Os jogos são válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 PAYSANDU

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; César Martins (Leandrinho), Fred, Bonfim e Pará; Bertotto, Jair, Choco, Fellipe Mateus e Caio Rangel (Ricardo Jesus); Yuri Mamute. Técnico: Julinho Camargo.

PAYSANDU - Renan Rocha; Matheus Silva, Edimar, Douglas Mendes e Mateus Muller; Renato Augusto, Luis Cáceres (Willyan), Alan Calbergue e Thomaz (Dionathã); Claudinho (Magno) e Renan Gorne. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Thomaz, aos 42 minutos do primeiro tempo; Yuri Mamute, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Pará, Leandrinho, Bertotto, Caio Rangel, Bonfim e Bruno Ribeiro (Juventude); Alan Calbergue, Douglas Mendes, Renan Gorne e Renato Augusto (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO - Alan Calbergue (Paysandu).

RENDA - R$ 31.710,00.

PÚBLICO - 3.162 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).