Paysandu confia no apoio da torcida O Paysandu confia na força de sua fanática torcida derrotar o Guarani, neste sábado, no Mangueirão, e escapar do rebaixamento no Brasileiro. A previsão é de que mais de 35 mil torcedores estejam no estádio, para empurrar o time paraense, que ocupa o 18º lugar no campeonato, com 50 pontos. Precisando da vitória, diante de um adversário também ameaçado pelo rebaixamento, o Paysandu promete atacar o Guarani desde o começo do jogo. O meia Jobson, já recuperado de uma contusão nas costas, volta ao time titular. Flávio Tanajura, que tem sido o melhor da defesa nos últimos jogos, será mantido da zaga. E o volante Jairo, que ainda não está totalmente recuperado de uma contusão, será mais uma vez substituído por Júlio Santos. O problema, como sempre, é o ataque. Vinícius treinou bem durante a semana e deve ser a opção do técnico Vagner Benazzi para formar a dupla com Leonardo.