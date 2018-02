Paysandu conta com a estréia de Torres O técnico Carlos Alberto Torres estréia nesta terça-feira no comando do lanterna Paysandu na partida contra o Coritiba, às 20h30, na Curuzu de portões fechados. Torres chegaria à Belém do Pará nesta segunda-feira à noite. A boa notícia para o novo treinador é o retorno do volante Vânderson, que ficou dois jogos suspensos - ele disputa a vaga com Alemão e deve ser o titular por ser mais experiente -, além do meia Gian, recuperado de uma contusão na coxa direita. O esquema tático do Paysandu será definido nesta terça por Torres e até esta segunda a equipe treinava sob a supervisão do preparador de goleiros João Batista ? Gilson Kleina foi demitido na quinta-feira após a derrota do Papão para o Palmeiras (5 a 3). Nos dois últimos jogos que fez contra o Figueirense (3 a 1) e Palmeiras (5 a 3), a equipe utilizou o sistema 3-5-2. Mas, com o time precisando vencer para sair da lanterna, Torres deve optar pelo esquema com dois zagueiros e quatro jogadores de meio-campo. Com isso, Róbson e Rodrigo (ou Balão) deverão formar a dupla de ataque.